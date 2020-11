Manovra: Conte, 'da politica segno unità a paese'

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Oggi è stato dato un bel segnale" con il voto delle forze di opposizione allo scostamento di bilancio, "oggi la politica ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale, è un segnale bello per tutto il Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato al Tg5. "Nell'ultimo passaggio ufficiale al Parlamento avevo dichiarato che il tavolo di confronto con l'opposizione sarebbe rimasto sempre aperto", "auspico che questo dialogo vada avanti" perché "se le forze di opposizione contribuissero in modo critico sarebbe un bene per tutto il Paese". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al tg5.