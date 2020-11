26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Un Natale sotto tono "è necessario, non possiamo abbassare la guardia. Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso o ci esponiamo a una terza ondata a gennaio, con il rischio di un alto numero di decessi che non possiamo permetterci". Così il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg5.