Milan pareggia, con il Lille è 1-1

Lille, 26 nov. - (Adnkronos) - Il Milan non va oltre il pareggio per 1-1 in trasferta sul campo del Lille in un match della quarta giornata del girone H di Europa League. Al vantaggio degli ospiti con Castillejo al 1' della ripresa, replica al 20' Bamba. Occasione sprecata per i rossoneri per ipotecare il passaggio del turno che invece dovranno giocarsi nelle ultime due giornate. Nella classifica del gruppo guidano i francesi con 8 punti, uno in più del Milan e due in più dello Sparta Praga; fanalino di coda il Celtic Glasgow a quota 1.

Dopo un primo tempo equilibrato nel quale i rossoneri non tirano mai in porta, mentre i francesi sono pericolosi due volte con Araujo e una con Yazici, il Milan sblocca al partita al 1' della ripresa. Splendida verticalizzazione di Tonali che innesca Rebic in profondità: il croato porta palla e serve l'assist perfetto a Castillejo per il gol del vantaggio. Al 20' il Lille riequilibra il match: bella azione in velocità, rifinitura di David per la stoccata vincente di Bamba che trafigge Donnarumma. Nel finale di partita le squadre, complice un'evidente stanchezza, sembrano accontentarsi del punto che rimanda il discorso qualificazione alle ultime due giornate.