Coronavirus: M5S Lombardia, 'Fontana dà i numeri, per fortuna Governo lo ferma'

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Il Governo per fortuna ferma Fontana e la zona rossa prosegue fino al 3 dicembre. Sono settimane che il presidente Fontana dà i numeri e parla di dati secondo i quali in Lombardia si potrebbero allentare le misure di prevenzione alla pandemia. Peccato che questi numeri e questi dati non li abbia mai mostrati a nessuno". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Massimo De Rosa, a proposito del battibecco Lombardia-Governo.

"Convochi noi consiglieri e illustri i dati, le tabelle di rischio e il loro impatto sui ventuno parametri. Lavoriamo tutti per lasciarci al più presto l'emergenza alle spalle, qui però non si tratta di opinioni o dichiarazioni, qui si tratta di parametri e evidenze scientifiche, sulla base dei quali prendere decisioni con serietà", aggiunge. "I dati di cui parla Fontana non li ha visti nessuno".