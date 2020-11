Rubrica Speakers' Corner con Antonino La LumiaPresentazione del libro"Diritto e impresa agroalimentare”

27 novembre 2020 a

(Milano, 27 novembre 2020) - Incontro con l'autore

Lunedì 30 novembre ore 16.30

Lunedì 30 novembre, in diretta web alle ore 16.30, torna la rubrica Speakers' Corner organizzata dal Centro Studi Borgogna che sarà dedicata alla Presentazione del libro “Diritto e Impresa agroalimentare. Il percorso del Made in Italy dalla tradizione all'innovazione”, dell'Avv. Antonino La Lumia (Consigliere COA Milano e Presidente del Movimento Forense Milano), ospite del Presidente del CSB, Avv. Fabrizio Ventimiglia. Insieme all'autore, sarà presente anche lo Chef, Filippo La Mantia.

L'incontro, organizzato dal Centro Studi Borgogna, verterà sul diritto agroalimentare, settore di assoluta centralità e pregnanza nell'economia italiana, grazie alla produzione e alla commercializzazione anche internazionale dei prodotti con il marchio "Made in Italy".

Il volume, scritto da 'Avv. La Lumia, assieme ad altri autorevoli conoscitori della materia, si pone l'obiettivo principale di analizzare le numerose tematiche, non solo strettamente giuridiche, connesse al settore agroalimentare, proponendo un quadro generale e ragionato del comparto di riferimento, nella linea prospettica volta a valorizzare i prodotti del Made in Italy, attraverso le nuove tecnologie e le reti internazionali. In quest'ottica, tenendo presente il mutato quadro economico e sociale mondiale, a seguito della pandemia da Covid-19, l'esame della disciplina normativa e della giurisprudenza in materia di produzione e di commercio degli alimenti coesiste con la prospettazione delle logiche competitive di mercato, nel continuo tentativo di bilanciare i giusti interessi economici dell'impresa e le dinamiche della concorrenza con la piena tutela dei diritti dei consumatori.

“Anche in ambito penalistico Il tema è di particolare rilevanza - spiega il Presidente CSB, Avvocato Fabrizio Ventimiglia - tanto che è appena stato portato all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali il Disegno di Legge A.C. 2427 che introduce nuove norme di contrasto ai reati agro-alimentari”.

Un incontro, questo, che vedrà anche la partecipazione dello Chef – anche se preferisce definirsi Oste Cuoco - Filippo La Mantia. Palermitano di nascita, Milanese di adozione, che ha sempre messo in primo piano il forte legame con le sue origini siciliane e con gli ingredienti della sua Isola. Un contributo molto importante per lo Sperakers' Corner, quello di La Mantia, che senza dubbio è uno dei massimi esperti culinari del nostro Paese, e grande sostenitore del Made in Italy.

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.