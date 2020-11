Black Friday: Vtex, consigli per una strategia ecommerce vincente

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Labitalia) - La pandemia ha fatto emergere una nuova realtà e avviato numerosi cambiamenti che hanno coinvolto la società in modo trasversale. Il settore del commercio, in particolare, ha subìto un'accelerazione tecnologica senza precedenti, che ha costretto gran parte dei retailer a sopperire alle implicazioni della crisi facendo appello ad un canale di vendita alternativo. Nonostante la chiusura dei negozi fisici abbia portato ad un forte calo delle vendite al dettaglio (-7%), infatti, i dati emersi da un'indagine condotta da GfK sottolineano come il 54% dei consumatori italiani sfrutterà le promozioni del black friday 2020 per fare acquisti facendo leva sui vantaggi offerti dal commercio elettronico, che registra un sostenuto aumento pari al +24,9%. In questo contesto diventa dunque fondamentale saper cogliere le opportunità dell'ecommerce, soprattutto in una data particolare come quella del black friday, nonostante le notevoli sfide tecniche che un evento di questa portata può comportare. Vtex, società leader secondo Idc, ha già una solida esperienza alle spalle: durante il black friday 2019, infatti, le aziende che hanno utilizzato la sua piattaforma e-commerce sono state in grado di supportare un picco di 987 ordini al minuto, per un totale di 1,03 milioni di ordini complessivi ed una crescita media delle vendite prossima all'80%, con un aumento del 53,2% rispetto al black friday precedente.

Ma quindi, cosa aspettarsi nel 2020? L'incertezza è un dato di fatto in questo particolare periodo storico, ma possiamo affermare che ci troviamo davanti ad un consumatore sempre più “multicanale” ed esigente. Sono tanti i consigli su come avere successo durante questo black friday, ma per quanto riguarda l'e-commerce ci sono alcuni suggerimenti che non bisogna lasciarsi sfuggire. - E' utile sviluppare una landing page della campagna specifica con una pagina iniziale dedicata in cui vengono evidenziate le categorie di prodotti e i gruppi di offerte per semplificare la navigazione.

- E' consigliabile puntate su offerte 2x1 piuttosto che su sconti del 50%, in quanto modo da ridurre i costi logistici e aumentare lo scontrino medio. - L'anticipazione è fondamentale ed è importante essere nella mente del consumatore prima della concorrenza. Per questo consigliamo di comunicare le promozioni con diverse settimane di anticipo, al fine di aumentare il livello di attrattività dell'e-shop e il tasso di conversione. - Le promozioni funzionano! E' bene puntare su di esse senza compromettere la redditività della propria attività, cercando di aumentare il valore medio di ogni cliente.

- Gli errori non sono ammissibili. Se un cliente vuole acquistare un prodotto perché ha uno sconto, ma alla fine si rende conto che si tratta di un errore da parte dell'azienda e non può usufruirne, il rapporto viene influenzato negativamente. È importante controllare sempre che i prezzi e le promozioni degli articoli siano corretti. - Far leva sul potere dell'email marketing per comunicare le promozioni ai clienti abituali aiuta ad incoraggiare l'acquisto e a generare fedeltà verso il brand.

Curiosi e appassionati di shopping nel black friday approfitteranno del 27 novembre per controllare le offerte sui loro negozi preferiti. A prescindere da quanti ultimeranno il loro processo di acquisto, il picco di domande è garantito ed è fondamentale che la propria piattaforma di e-commerce sia preparata ad affrontare questo aumento esponenziale e in grado di eliminare le code di attesa che possono portare il cliente a optare per la concorrenza. La chiave del successo risiede nella stabilità, nella scalabilità e nella sicurezza della piattaforma.

Vtex si basa su un'infrastruttura ad alte prestazioni di aws, consentendo alla piattaforma di scalare nel momento in cui aumenta il traffico verso l'e-commerce. Ogni azienda ha le sue caratteristiche, pertanto scalerà in modo diverso in base ai suoi metodi di pagamento, ai suoi sistemi di ricerca, al suo Erps, alle integrazioni. Con Vtex tutti questi servizi possono scalare sulla piattaforma grazie alla sua architettura multi-tenant e ai microservizi distribuiti. Fino ad ora la qualità e il prezzo del prodotto erano fattori più che determinanti ai fini dell'acquisto, ma sta diventando sempre più chiaro come la strategia corretta sia quella che pone il cliente al centro. L'esperienza di acquisto deve essere eccellente e, soprattutto, deve ripetersi. Per raggiungere questo obiettivo, non solo è necessario verificare il corretto funzionamento della piattaforma anticipatamente, ma è altresì importante prestare attenzione all'iter logistico della consegna, che ha inizio in magazzino e che termina quando il prodotto è nelle mani del cliente finale.

E' fondamentale controllare lo stock e pianificare l'inventario affinché stock e magazzino siano completamente sincronizzati e l'acquirente possa verificare la disponibilità dei prodotti prima di effettuare il pagamento. Non è opportuno che una volta completata la procedura di pagamento, venga notificato al cliente che il prodotto richiesto non è più disponibile. Un altro fattore chiave per promuovere le vendite è offrire la spedizione gratuita, da cui dipende il 73% delle decisioni di acquisto dei consumatori.

Anche i resi giocano un ruolo chiave. Ovviamente ogni venditore spera che il suo prodotto sia apprezzato dal cliente, ma questo non sempre accade, per questo è importante gestire correttamente la logistica inversa, eseguire i resi in un tempo ottimale e risolvere anticipatamente eventuali problematiche che possono verificarsi durante la consegna dell'ordine.

Vtex ha il compito di adattare l'infrastruttura della piattaforma per adeguarla all'aumento del traffico, garantire la sicurezza delle operazioni e programmare i prezzi in modo che siano disponibili quando necessario. Parallelamente, in sinergia con il cliente, attiva promozioni e analizza in anticipo la portata dell'evento. Una volta arrivato il grande giorno, i clienti non entrano in scena da soli, ma attraverso una sala virtuale su Zoom dove possono fare domande e risolvere qualsiasi problema. Il commercio digitale rappresenta oggi un pilastro fondamentale e indispensabile per la sopravvivenza dei retailer e rinunciarvi, oggi più che mai, significa perdere una grande opportunità