'Innovatori per natura', Syngenta dà voce al lavoro sulla filiera agroalimentare

27 novembre 2020 a

a

a

Milano, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - In occasione della Notte Europea dei Ricercatori celebrata dalla Commissione Europea oggi, Syngenta, tra i principali player dell'agribusiness a livello mondiale, ha deciso di dare il proprio contributo lanciando “Innovatori per Natura”, un'iniziativa volta a raccontare l'importante lavoro che i ricercatori svolgono a favore della filiera agroalimentare, dal laboratorio al campo, fino al prodotto finito.

"Innovatori per natura coniuga la spinta innovativa alla base delle strategie necessarie a fornire agli agricoltori le innovazioni di cui hanno bisogno, insieme alla continua attenzione nel preservare le sempre più preziose risorse naturali. Il tutto con un solo scopo: contribuire a garantire cibo di qualità in quantità sufficiente per tutti. Per tutto il mese di novembre, i canali social dell'azienda hanno ospitato il racconto fatto in prima persona da chi dedica la propria vita alla ricerca scientifica. Undici dei ricercatori aziendali e quattro ricercatori dell'Università degli Studi di Milano hanno raccontato, attraverso dei video, in cosa consiste il loro lavoro e come questo contribuisce alla qualità e sicurezza del nostro sistema alimentare, cercando di trasmettere la grande passione che li accomuna", spiega una nota.

"Il nostro ruolo di leader dell'innovazione si basa su una collaborazione apert -afferma Camilla Corsi, Head of Crop Protection Research di Syngenta-. Abbiamo un'organizzazione di ricerca e sviluppo che è pienamente impegnata nella collaborazione con istituti, università e ONG di tutto il mondo per fornire nuove tecnologie nelle mani dei coltivatori. Non c'è mai stato un momento più emozionante per lavorare in agricoltura".

L'azienda, infatti, con un investimento di 1,3 miliardi di dollari all'anno in R&D, lavora costantemente per essere l'interlocutore di riferimento per gli agricoltori, facilitando l'introduzione della tecnologia in ambito agricolo.

Inoltre, già dallo scorso anno, Syngenta ha deciso di accelerare ancora di più il passo della propria innovazione con un investimento di 2 miliardi in cinque anni dedicato a innovazioni capaci di promuovere un cambio di passo in agricoltura. Questo investimento rientra nel nuovo Good Growth Plan, il rinnovato programma per supportare al meglio gli agricoltori a nutrire il Pianeta e a contribuire maggiormente alla lotta ai cambiamenti climatici.

"Passione, curiosità, visione e responsabilità: sono questi gli elementi chiave che da 20 anni guidano l'innovazione di un'azienda che, con uno sguardo puntato al futuro, si impegna concretamente ogni giorno per aiutare gli agricoltori e a soddisfare le richieste di oggi e anticipare quelle del domani", conclude la nota di Syngenta.