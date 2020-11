Ambiente: Conte, 'Ue ha perso smalto, riparta da qui'

27 novembre 2020 a

a

a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Questo governo ha nel suo Dna la tutela dell'ambiente, la promozione delle biodiversità e delle fonti rinnovabili, ed è un governo che contribuirà in tutti i forum internazionali a esprimere una leadership in questo campo. Non lavoreremo solo per noi ma per sensibilizzare tutti, affinché l'Ue possa a livello mondiale esprimere una leadership" sui temi ambientali. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'evento 'Generazione Energia' e ribadendo l'impegno in questa direzione che l'Italia assumerà durante la presidenza del G20.

"Vedete, l'Europa ha perso un po' smalto, anche a livello geopolitico, nel contesto internazionale. Ci sono tanti player mondiale che hanno assunto una grande importanza. Se oggi l'Europa vuole esercitare un ruolo globale di leadership" deve ripartire "dalla tutela ambientale, dalla lotta ai cambiamenti climatici, dalla promozione delle biodiversità e dallo sviluppo sostenibile".