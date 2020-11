Black Friday Profumi 2020: eCharme nuovi sconti ogni giorno

27 novembre 2020 a

(Modena, 27 novembre 2020) - Modena, 27 novembre 2020 - Non un comune Black Friday, ma una vera e propria Black Week su eCharme.it. Lo shop di profumeria e cosmetica, in occasione del venerdì più atteso dell'anno, ha lanciato una promozione della durata di nove giorni: dal 21 al 30 novembre. Profumi, make-up, creme viso e corpo, smalti e molti altri articoli a prezzi folli, con sconti anche sui prodotti già in promozione.

La convenienza cresce per gli iscritti alla newsletter, che per ogni giorno della promozione ricevono un COUPON specifico per un brand. Ogni giorno nuove occasioni di risparmio sulla migliore cosmetica e profumeria.

Con un catalogo composto da oltre 10.000 prodotti, eCharme è la profumeria online che presenta i migliori marchi del settore a prezzi vantaggiosi. Propone un'offerta raffinata e sempre al passo con le ultime tendenze, che in periodo di festività si arricchisce di tante idee regalo per lui e per lei, gift card e cofanetti, perfetti per un ricercato regalo aziendale.

Ci sono i top brand di make-up, cosmetica, profumi da donna e uomo. Per nove giorni potrai portarli a casa a un prezzo ancora più conveniente, approfittando anche di spedizioni veloci e reso gratuito. Per chi non ha tempo di preparare pacchetti dono, c'è il servizio di confezione regalo con la prestigiosa Charme box e biglietto d'auguri personalizzato.

I grandi marchi di profumeria e cosmetica con sconti anche del 70%

La promozione profumi Black Friday di eCharme è l'occasione ideale per mettere sotto l'albero un regalo che coniuga la raffinatezza dei marchi più prestigiosi e occasioni di risparmio irripetibili. Approfittando degli sconti sul make-up hai tempo fino alla fine del mese per rifornire il beauty case con rossetti, matite occhi, correttori stick e fondotinta dei migliori marchi a prezzi mai visti. Mentre le appassionate di nail art non sapranno dire di no agli smalti e accessori professionali in saldo.

Opportunità da non perdere anche per le cultrici della skincare, che possono sfruttare sconti oltre il 50% su creme viso, sieri, maschere, lozioni e trattamenti occhi. A cui si aggiungono trattamenti corpo e prodotti specifici per gli uomini: dal dopobarba al deodorante, fino a colonie e gel barba anti-irritazione.

Visita www.echarme.it e iscriviti subito alla newsletter per ricevere gli esclusivi coupon sconto.

