Coronavirus: Sala, 'ripartenza avverrà da città come Milano'

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - "E' importante riflettere su come si ripartirà e accettare il fatto che la ripartenza avverrà dalle città e da città come Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aprendo gli Stati Generali dell'ordine degli ingegneri di Milano. "Si deve ripartire attraverso una trasformazione di tante cose: servirà molta creatività per identificare una nuova modalità di vivere sociale, ci sono trend e temi che stanno venendo fuori prepotentemente in tante città del mondo", aggiunge il sindaco.

Tra gli aspetti principali, "non possiamo rubare un metro quadro di verde ma abbiamo enormi spazi da rigenerare", osserva, facendo l'esempio dello scalo di Porta Romana. "Milano può essere cartina di tornasole di questa idea di trasformazione e qui potremmo dare la dimostrazione che si può fare".