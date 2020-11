Coronavirus: dg ospedale Monza, 'ancora grande emergenza, lontani da normalità'**

27 novembre 2020 a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - All'ospedale di Monza, dove da mercoledì è arrivato il contingente medico dell'esercito, c'è ancora "una situazione di grande emergenza perché il livello di pazienti Covid positivi ricoverati è elevatissimo, come i numeri ben rappresentano e siamo molto lontani da una situazione di recupero della normalità". Lo spiega in una nota il direttore generale, Mario Alparone.

"Basti pensare - continua - che in questo momento effettuiamo tre sedute operatorie giornaliere rispetto alle 30 giornaliere che normalmente eroghiamo. Ringrazio quindi per aver accolto i nostri appelli sia in termini di trasferimenti di pazienti verso strutture meno sature, sia anche in termini di arrivo dell'esercito, e ribadisco quanto questi aiuti siano tuttora assolutamente opportuni per riportare l'ospedale in una condizione di normalità".