Pavia: violentò la compagna, arrestato 51enne

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Dorno, in provincia di Pavia, per aver violentato la sua compagna, residente nello stesso paese. Per la violenza, avvenuta nel 2013, l'uomo, un cittadino italiano, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza, passata in giudicato, è stata trasmessa alla stazione dei carabinieri di Garlasco per l'esecuzione del provvedimento di arresto. Dopo due giorni di ricerche, il 51enne è stato rintracciato nell'abitazione della sorella, arrestato e portato nel carcere di Vigevano.