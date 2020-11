Morassut: "Su consumo suolo serve normativa semplice ed efficace"

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - Cosa fare per la tutela del territorio? "Sono diversi i punti di attacco ma sicuramente il punto dove siamo più in ritardo rispetto ad altri paesi è una normativa semplice ed efficace sul tema del consumo di suolo". LO afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell'Ambiente, Roberto Morassut, in occasione della presentazione dell'ultimo rapporto Rapporto di Sostenibilità del Conou.

Secondo Morassut, "la questione fondamentale è questa: le città tendono a crescere demograficamente ma non possono ampliare i perimetri. Quindi ci vogliono città diverse, tecnologicamente più avanzate, più strette e più alte".

"Il processo industriale dell'edilizia deve cambiare, non può più usare come materia prima il territorio vertigine ma la materia prima è il territorio costruito questo comporta maggiori costi e diverse politiche fiscali di incoraggiamento dell'impresa. E' quello che cercheremo di discutere anche nel prossimo collegato ambientale" conclude Morassut.