27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La nomina del Prefetto Guido Longo, un uomo che da sempre si è battuto per la legalità e contro la criminalità organizzata, è la scelta giusta per la sanità calabrese. Con questa decisione lo Stato saprà far sentire la sua presenza". Lo scrive su Facebook il Guardasigilli Alfonso Bonafede, capo delegazione del M5S al governo.