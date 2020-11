Ue: Di Maio, 'non può essere ostaggio di alcuni stati, subito fondi Recovery'**

27 novembre 2020 a

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ci sono 3 Stati che stanno tenendo in ostaggio l'Europa intera. Stati che stanno bloccando il recovery fund, cioè i soldi che l'UE mette a disposizione per andare incontro all'emergenza. E all'Italia spettano 209 miliardi, fondamentali per ripartire e pianificare la fase post pandemica". Lo dichiara il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

"Mi ero ripromesso di non intervenire, ma non posso rimanere in silenzio, qui c'è in ballo il futuro degli italiani, il futuro del nostro Paese e io, da ministro della Repubblica Italiana, ho il dovere di fare il massimo per difendere la mia Nazione", aggiunge.

"Nei giorni scorsi ho letto anche timidi tentativi di alcuni esponenti politici di difendere le posizioni di questi Stati. Evito di commentarli, ma dico una cosa: qui non vedo sovranisti difendere il proprio Paese ma solo atteggiamenti egoistici. E questo è inaccettabile. Ci batteremo con tutte le nostre forze per eliminare qualsiasi veto, perché non è questo lo spirito europeo, non è questa la via maestra per uscire dalla crisi. Rimiamo uniti e dimostriamoci compatti", conclude.