Mafia: Pg Gozzo, 'per omicidio Rostagno riconosciuta associazione mafiosa'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Ci riteniamo soddisfatti perché è stata confermata la sentenza di ergastolo per Vincenzo Virga, ma non possiamo certo essere contenti che non è stato accolto il ricorso per Vito Mazzara. Ma la cosa importante è che l'associazione mafiosa è stata riconosciuta responsabile dell'omicidio tramite Vincenzo Virga". Lo ha detto all'Adnkronos il magistrato Nico Gozzo, che aveva rappresentato l'accusa nel processo d'appello per l'omicidio di Mauro Rostagno.

E sui 32 anni di tempo trascorsi per avere una sentenza definitiva, Gozzo dice: "E' un omicidio estremamente complesso e soprattutto in cui hanno agito una serie di interessi ulteriori che sono stati riconosciuti dalla sentenza di prima grado e che non sono stati negati dalla sentenza di secondo grado". E ribadisce che il magistrato "ha grande rispetto per la decisione della Cassazione".