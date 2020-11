Coronavirus: Pizzul (Pd), 'pantomima Fontana e Lega su Lombardia in zona arancione'

27 novembre 2020 a

a

a

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - “Sulla zona arancione Fontana e la Lega, Salvini in testa, hanno messo in scena una sterile pantomima che, francamente, ci potevano risparmiare. Il governo decide come classificare una Regione in base a degli indicatori ed è il metodo più corretto, per la salute di tutti. Peraltro, Fontana non ha mai pensato di utilizzare il potere che aveva di allentare le restrizioni in alcuni territori, quindi la polemica è stata fine a sé stessa". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul dopo l'annuncio della firma del decreto da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, che porterà la Lombardia ad essere da domenica zona arancione.

"La guerra e anche solo la polemica tra istituzioni non fa certo l'interesse dei cittadini, già così provati dalla pandemia. Ora è importante che non si mandino i messaggi sbagliati, perché l'emergenza non è finita e occorre rimanere scrupolosamente rispettosi delle indicazioni delle autorità", ha aggiunto.