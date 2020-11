Varese: tentata rapina e lesioni, polizia arresta 19enne

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Gallarate, in provincia di Varese. Il giovane era colpito da un provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione emesso il 24 novembre dalla procura del Tribunale per minorenni di Milano. Il giovane deve scontare la pena residua di quattro mesi e 18 giorni di reclusione a seguito di una condanna per tentata rapina e lesioni aggravate in concorso, commessi a Vergiate, in provincia di Varese, nel giugno del 2018 quando ero ancora minorenne. Il 19venne è stato arrestato e portato nell'istituto penale per minorenni di Milano.