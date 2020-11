Governo: Calenda, 'rimpasto porta più conflitti, chiamare di volata Draghi'

28 novembre 2020 a

Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Meccanismo standard: 1) Elegia di Conte forever; 2) non può fare tutto da solo” quando il gradimento cala; 3) rimpasto per finire. Ma Conte quello era e quello rimane. Tutto questo porterà solo più conflitti e confusione. Sarebbe ora di assumersi le responsabilità fino in fondo". Lo scrive Carlo Calenda, a proposito del rimpasto di governo.

"Quello che avrei fatto è combattere alle elezioni. Quello che farei è chiamare di volata Mario Draghi e fare un governo sostenuto dalla stessa coalizione che sostiene la Commissione Europea, formato da bravi amministratori. Perché altrimenti non cambierà nulla", aggiunge il leader di Azione in un altro tweet.