Ue: von der Leyen, 'Recovery fund avrà successo se Italia contribuisce'

28 novembre 2020

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Il Next Generation Eu porterà un'ondata di investimenti pubblici senza precedenti per l'economia italiana, risorse europee per la ripresa e le riforme dell'Italia. Ma Next Generation Eu avrà successo solo se l'Italia collaborerà (if Italy palys ball, ndr)". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi. "Questo è il momento per l'Italia di prendere il suo futuro nelle proprie mani e contribuire alla ripresa collettiva dell'Europa".