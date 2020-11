Università: Merkel a studenti Bocconi, 'coronavirus non frenerà sete di conoscenza'

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "La parte più eccitante e forse più importante dell'inizio di un nuovo anno accademico è incontrare le persone faccia a faccia. Ma quest'anno è eccezionale. Il contatto con gli altri è per la maggior parte limitato alla sfera virtuale e l'inizio del nuovo anno accademico sarà oscurato dalla pandemia da Covid-19. Ma per quanto sconcertanti possano essere gli effetti di questa crisi, non possono fare nulla per smorzare la sete di conoscenza che avete mostrato scegliendo l'Università Bocconi ateneo di fama internazionale". Lo ha detto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in un messaggio inviato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Bocconi di Milano.

Citando il titolo della cerimonia di inaugurazione, 'Società, Europa e futuro', Merkel ha detto che "questo tema sottolinea la misura in cui il nostro futuro dipende dalla coesione e dalla solidarietà nelle nostre società e in tutta Europa in questi tempi difficili. Prima o poi molti di voi avranno un ruolo nel plasmare questo futuro in posizioni di grande responsabilità. Oggi state ponendo le basi per questo mentre entrate in una nuova fase della vostra vita".