Ue: Monti, 'von der Leyen ha salvato Europa, crisi trasformata in costruzione'

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "può raccontare agli studenti Bocconi, a tutti gli studenti europei, alle prossime generazioni di europei di aver salvato la loro Europa, che lei e le istituzioni dell'Unione europea avete salvato l'Europa per loro, perché tiene a loro e ha saputo trasformare una crisi in costruzione". Lo ha detto Mario Monti, presidente dell'Università Bocconi, rivolto alla presidente della Commissione europea in video collegamento in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo milanese.

Von der Leyen, ha continuato l'ex presidente del Consiglio, "sta cambiando il modo in cui le scelte politiche vengono fatte nell'Unione europea e, di conseguenza, negli Stati membri. Mentalità ristrette come quelle che riguardano il tempo, una mentalità di breve termine, o lo spazio, il nazionalismo, non sono più un'opzione. Gli orizzonti vanno allargati, le decisioni devono guardare al lungo termine e necessitano di un coordinamento multilaterale".

Principi che ispirano "il modello di governance dell'Unione europea, che potrebbero sembrare astratti, ma è rinnovandoli sotto la sua guida che l'Ue è stata in grado di rispondere a quest a crisi sanitaria ed economica senza precedenti in un modo che ha sfidato gli scettici".