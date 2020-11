Coronavirus: rettore Bocconi, 'carente risposta Italia a seconda ondata'

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Se onestamente sembra ingiusto criticare l'operato iniziale di molti governi" nell'affrontare la diffusione del coronavirus, "con il passare del tempo diventa tuttavia sempre più difficile nascondere per la gran parte dei Paesi la delusione per una pianificazione inadeguata in prospettiva dell'avvento della cosiddetta 'seconda ondata pandemica'. Nel caso dell'Italia, ad esempio, nonostante i buoni intenti e la progettazione messa in campo, la fase esecutiva è rimasta carente di una visione che potesse attrezzare adeguatamente settori nevralgici quali sanità, scuola e infrastruttura di trasporto". Lo ha detto il rettore dell'Università Bocconi, Gianmario Verona, nella sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'ateneo.

Verona ha sottolineato che "a differenza di quanto fatto da gran parte del mondo privato e dal mondo delle università che si è riorganizzato interamente durante l'estate per riprendere a settembre con forme miste di smart working e didattica a distanza, per altri settori afferenti in particolare al pubblico è sembrato che l'inerzia avesse fatto prendere sopravvento a un ingiustificato ottimismo".

Per il rettore dell'ateneo, "guardando avanti e auspicando che alcuni dei lockdown totali o parziali attuati in molti Stati riducano la recente impennata di contagio e che, oltre all'identificazione di cure efficaci, uno o più team farmaceutici in gara per procurare un vaccino riescano, come sembra, a finalizzarne la commercializzazione su larga scala nell'arco del 2021, occorre ora anche pensare a pianificare con attenzione il futuro".