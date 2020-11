Università: Bocconi inaugura anno accademico nel segno dell'Europa (3)

28 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Sul fronte della sostenibilità l'ateneo segnala i quasi 36 milioni di euro a preconsuntivo dedicati al sostegno degli studenti per il 2020/2021, contro i 23,5 milioni di dieci anni fa, e tutte le attività legate alla messa in sicurezza del campus Bocconi per rispondere all'emergenza dovuta alla pandemia, con un investimento di più di 3 milioni di euro.

Sul piano della sostenibilità ambientale, a parlare sono anche le cifre del recente Sustainability Report (-7% il consumo energetico del campus tra il 2017 e il 2019, -10% le emissioni, -66% la produzione di rifiuti, -10% il consumo d'acqua), mentre su quello della sostenibilità economica, da citare è il raggiungimento a ottobre del traguardo della campagna di fundraising 'Una sfida possibile', che prevedeva di raccogliere 120 milioni di euro entro il 2020.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie a 3.350 donatori, tra individui, istituzioni e aziende. Un sostegno che, tra l'altro ha consentito, in pieno lockdown, la creazione del Covid Crisis Lab per studiare gli effetti della pandemia e le recenti istituzione dell'Axa Lab in Gender Equality, dell'European Studies Institute e del Research Lab in Sustainable Urban Regeneration.