Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Abbiamo superato mesi terribili, Conte è stato molto bravo, senza di lui non ci sarebbe stata salvezza per l'Italia, per il rapporto con l'Europa e per fronteggiare l'emergenza sanitaria". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.