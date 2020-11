Governo: Bettini, 'Conte avrebbe futuro politico, ma meglio se mantiene profilo sintesi'

28 novembre 2020 a

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Conte lo stimo, è un uomo di sintesi, per caratteristiche personali, pazienza e intelligenza, per compromesso alto, è un ottimo presidente del Consiglio". Lo ha detto Goffredo Bettini a SkyTg24.

"Penso che mantenere un profilo istituzionale per lui sia un vantaggio, ma tutto è nelle sue mani, se vorrà utilizzare la stima che il Paese ha per lui sul piano politico spetta a lui. Se lo dovesse fare, non avrà dei risultati magri come è accaduto ad altri. Ha la capacità dai fare anche iniziativa politica, ma per me è preferibile che contini il ruolo di sintesi", ha aggiunto Bettini