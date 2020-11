28 novembre 2020 a

Roma, 29 nov (Adnkronos) - Oggi è in programma un nuovo incontro del premier Conte con i capi delegazione dei partiti di maggioranza. L'incontro dovrebbe tenersi alle 17 per fare il punto sul Recovery fund, ma non è escluso che nella riunione possano essere affrontati altri nodi.