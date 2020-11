Milano: scappa da polizia dopo revoca permesso premio, riportato in carcere

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 42 anni, in carcere per omicidio e rapina, ha provato a scappare alla polizia dopo la revoca del suo permesso premio, ma è stato fermato dopo un inseguimento per le vie di Milano. L'incontro con gli agenti, che lo hanno poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricondotto in carcere, è stato casuale.

All'uomo, insieme a un amico in scooter, è stato intimato di fermarsi in via Monte Grappa, ieri, per un controllo: i due, consapevoli del rischio, hanno spinto l'acceleratore, percorrendo le vie della zona ad alta velocità: piazza XXV aprile, via Crispi per poi proseguire in via Volta e via Ceresio, mantenendo una condotta di guida particolarmente pericolosa per l'incolumità degli altri utenti della strada.