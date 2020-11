Milano: ricercato dalla Francia, arrestato a Cassano d'Adda

28 novembre 2020 a

Milano, 28 nov. (Adnkronos) - I carabinieri di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, hanno arrestato ieri un albanese di 34 anni ricercato attivamente da tutte le forze di polizia europee perché condannato quattro anni e due mesi di detenzione. All'uomo, colpevole di furti aggravati commessi tra il 2014 e il 2015 nella città di Caen capoluogo del dipartimento del Calvados in Normandia (Francia), i carabinieri sono arrivati dopo una segnalazione pervenuta dal servizio S.I.R.E.N.E. (Supplementary information Request at the National Entries) istituito presso il Ministero dell'Interno.

Il ricercato è stato tradotto nel carcere milanese di San Vittore è in attesa di estradizione per pagare la pena con la giustizia francese.

"Ancora una volta un criminale ricercato all'estero è stato arrestato in Italia. Lo hanno arrestato i carabinieri a Cassano d'Adda dove evidentemente era arrivato addirittura dalla Normandia per trovare un rifugio sicuro. Continua quindi il triste primato dell'Italia come terra di passaggio e di “accoglienza” per criminali e terroristi come il tunisino killer di Nizza, Brahim Aoussaoui, sbarcato il 20 settembre scorso a Lampedusa e dall'Italia poi arrivato in Francia. E' chiaro che c'è un'organizzazione che protegge questi criminali e prepara loro il terreno per nascondersi tranquillamente nel nostro Paese", è il commento dell'assessore alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato.