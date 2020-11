Iran: fonti Israele, 'il mondo dovrebbe ringraziarci per uccisione Fakhrizadeh'

29 novembre 2020 a

Tel Aviv, 29 ov. (Adnkronos) - Il mondo dovrebbe ringraziare Israele per l'uccisione di Mohsen Fakhrizadeh. Così al New York Times un alto funzionario israeliano, che ha chiesto di mantenere l'anonimato, commenta l'uccisione dello scienziato ritenuto il padre del programma nucleare iraniano. Il funzionario, coinvolto nel programma di intelligence che per anni ha tenuto sotto controllo Fakhrizadeh, ha anche riferito che Israele continuerà ad agire per fermare le ambizioni nucleari di Teheran.