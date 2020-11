Coronavirus: tamponi rapidi per scuole medie Sondrio, su 763 test 6 positivi (2)

29 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "Il progetto pilota - continua l'assessore - che ha portato ad una adesione volontaria di circa il 60% di studenti e insegnanti, ha dimostrato di essere valido e realizzabile. Dal punto di vista operativo la prova si è dimostrata efficace, nei sei punti dislocati sul territorio provinciale non si registrano criticità, le procedure si sono svolte in sicurezza e con ordine. Ora si può pensare ad una applicazione del progetto su scala regionale, coinvolgendo tutti i territori provinciali individuando i cluster sensibili da testare", conclude Sertori.

I soggetti risultati positivi dovranno rimanere in isolamento fino a quando, nella giornata di domani, verranno sottoposti al test molecolare per SARS-CoV-2, per accertare l'infezione.