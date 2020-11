Bankitalia: morto l'ex direttore generale Vincenzo Desario

29 novembre 2020 a

Milano, 29 nov. (Adnkronos) - E' morto a Roma all'età di 87 anni Vincenzo Desario, storico direttore generale della Banca d'Italia. Entrato nel 1959, ha lavorato in via Nazionale per oltre quarant'anni e ne ha scalato le gerarchie, ricoprendo prima la carica di vice direttore generale e poi quella di direttore generale, succedendo nel 1994 a Lamberto Dini. E' stato dg fino al 1 ottobre 2006, con Antonio Fazio governatore, per poi essere nominato, con Mario Draghi, direttore generale 'onorario' della Banca d'Italia. La notizia della sua morte l'ha data il figlio Davide, sui social.