Dl ristori: nota Chigi, 350 mln a settore fiere e congressi**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il decreto rilancio. Lo comunica palazzo Chigi, nella nota che segue il Cdm che ha approvato il decreto legge ristori quater.