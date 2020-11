30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Con il Decreto Ristori Quater sospendiamo tasse e contributi di dicembre per le PMI e sosteniamo i lavoratori in difficoltà. Ringrazio i ministri competenti per la dedizione e il lavoro svolto. Continuiamo a portare un aiuto concreto al Paese in questo momento difficile". Lo scrive su Twitter il capo politico del M5S, Vito Crimi.