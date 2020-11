Italiaonline aderisce a Repubblica Digitale, formazione gratuita a imprese

30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Italiaonline, la più grande internet company italiana leader nelle soluzioni digitali per le imprese, attraverso l'adesione al Manifesto per la Repubblica Digitale, entra a far parte dell'iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri con l'obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.

L'iniziativa si articola in una serie di attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, secondo il presupposto che costituisca un dovere civico comune per lo Stato, per le imprese e per i singoli cittadini accompagnare la trasformazione digitale del Paese con azioni di carattere educativo, divulgativo e culturale. Fedele al proprio ruolo di guida digitale per le piccole e medie imprese, Italiaonline ha scelto di collaborare a Repubblica Digitale con la sua corporate university, Italiaonline Academy

Italiaonline darà il proprio contributo nell'area dello sviluppo di competenze digitali per il lavoro (cosiddetti percorsi di skilling, upskilling e reskilling), organizzando il corso 'Le imprese a lezioni di digitale', una serie di webinar per apprendere o approfondire le migliori e più recenti strategie di comunicazione digitale finalizzate a incrementare il business: corretta presenza online, visibilità sui motori di ricerca, e-commerce, export, social media marketing, e molto altro, con focus su specifici settori merceologici e/o aree geografiche, in un work in progress che vuole tener conto di esigenze particolari espresse dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dagli altri attori facenti parte del network di Repubblica Digitale.

I webinar, completamente gratuiti, sono rivolti a pmi, liberi professionisti e partite Iva e sono condotti da professionisti Italiaonline. La piattaforma consente ai partecipanti di porre domande, attraverso una chat interattiva, agli speaker di turno, i quali risponderanno in tempo reale. Il primo appuntamento è per domani, martedì 1° dicembre, alle ore 15.00, con il webinar dal titolo 'Ripartiamo insieme online - Come essere vincenti in un nuovo contesto', tenuto da Antonella Fanuzzi, Marketing director Web & Business Solutions di Italiaonline, e affronterà le strategie di business richieste dalle nuove abitudini dei consumatori. In particolare: dove conta esserci; il sito web, una vetrina online; l'e-commerce; la pubblicità online, come e perché.

I webinar successivi saranno erogati a partire da gennaio 2021. Gli interessati possono trovare informazioni e aggiornamenti alle pagine: https://repubblicadigitale.innovazione.gov.it/iniziativa/le-imprese-a-lezione-di-digitale/ e https://www.italiaonline.it/corporate/italiaonline-academy/ https://www.linkedin.com/company/italiaonline/ e sugli altri canali social di Italiaonline.

“Abbiamo apprezzato - ha dichiarato Andrea Chiapponi, Chief Marketing Officer di Italiaonline - il progetto Repubblica Digitale sin dal suo nascere. Farne oggi parte ha per noi un significato particolare. Condividiamo appieno programmi e principi dell'iniziativa e riteniamo nostro obbligo morale, in quanto azienda digitale, quello di mettere a sistema e a disposizione di imprese e cittadini il nostro specifico know how. Dal nostro punto di vista privilegiato sulle pmi, sappiamo bene che la digitalizzazione è la chiave vincente. Le competenze digitali sono oggi più che mai imprescindibili e ci fa piacere avere una nuova opportunità di condividere le nostre, a vantaggio del futuro dell'economia del Paese”.