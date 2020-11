Governo: Morelli (Lega), 'Conte e Lamorgese in Parlamento su uso scorta'

30 novembre 2020 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - “Conte e il ministro Lamorgese riferiscano in Parlamento sul vergognoso utilizzo della scorta del premier. Se i soldi degli italiani sono utilizzati per far scappare la compagna Olivia Paladino dalle domande di un giornalista, ci troveremmo di fronte ad un fatto gravissimo che non può passare sotto silenzio". Lo afferma il deputato Alessandro Morelli, responsabile Editoria della Lega.

"Chiediamo chiarezza -aggiunge- visto anche che il servizio delle 'Iene' non è ancora andato in onda. Come mai? Non vorremmo che il silenzio di Conte sulla vicenda e la mancata messa in onda di quanto realmente accaduto mettessero forzatamente fine ad una vicenda che ha invece risvolti torbidi. Chiediamo quindi che Conte riferisca alle Camere e che non venga messo il bavaglio al servizio delle 'Iene'”.