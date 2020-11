Mes: Battelli, 'tassello ingranaggio più ampio, obiettivo Recovery subito'

30 novembre 2020 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Ringrazio Vito Crimi per la chiarezza e la saggezza con le quali ha saputo affrontare il discorso Mes in una fase delicata. Questo è il momento del pragmatismo, della lungimiranza, della presa d'atto, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che siamo di fronte a un semplice componente di un ingranaggio molto più ampio e complesso e che, per questo, non può prendere il sopravvento. Dovremmo anche essere consapevoli del fatto che siamo uno dei 27 Stati membri e che, se pretendiamo trasparenza e libertà dagli altri, non possiamo essere noi i primi a porre veti impedendo l'attivazione del Meccanismo europeo di stabilità a quei Paesi che volessero richiederla. I dubbi permangono e li abbiamo esposti ma siamo davanti a uno scenario dove ogni elemento deve essere collocato in un contesto più ampio". Lo dichiara, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli.

"Per noi l'obiettivo rimane il Recovery Fund - prosegue Battelli - e la sfida è quella di continuare a migliorare un Trattato che oggi prevede anche l'introduzione del 'common backstop'. Come Italia e come M5S, infatti, supportiamo il Fondo di risoluzione unico perché rende più solido un sistema bancario che sicuramente, a causa della crisi pandemica, subirà gravi ripercussioni.