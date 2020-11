Alitalia, Pellecchia (Fit-Cisl), 'buon lavoro a nuovi vertici, ora piano industriale'

30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Auguriamo buon lavoro alla squadra di Ita (Italia trasporto aereo, la Newco di Alitalia) con la quale oggi si è svolto il primo incontro. Ora è urgente che sia presentato il piano industriale per sfruttare al meglio il tempo utile alla programmazione delle attività della nuova compagnia di bandiera". Così in una nota è Salvatore Pellecchia, il segretario generale della Fit-Cisl.

"Il Covid-19 - rileva - ha messo tutte le compagnie aeree davanti a una crisi che non si vedeva da un secolo, ma alcune di esse hanno già cominciato a muoversi per riguadagnare fette importanti di mercato appena si potrà tornare a circolare senza restrizioni. La nuova Ita non può e non deve essere da meno; per questo occorre lavorare al massimo per far partire bene la nuova compagnia appena ci saranno le condizioni: in questo senso il piano industriale giocherà un ruolo dirimente".

"Non ci stancheremo mai di ripetere che vanno evitati tutti gli errori commessi in passato, per cui il piano industriale dovrà dare maggiore importanza alle rotte più redditizie e non, come avvenuto in passato, disimpegnarsi dalle stesse. Nell'immediato, invece, auspichiamo che l'azienda possa trovare meno ostacoli possibili e meno burocrazia possibile lungo il cammino della sua completa costituzione", conclude Pellecchia.