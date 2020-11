Mit: ministero, Commissione Ue condivide percorso proposto su continuità marittima,

30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - Dopo una lunga interlocuzione con l'Ue, la Commissione europea condivide il percorso proposto dal Mit per garantire la continuità territoriale marittima. Le esigenze di servizio pubblico relative a tre collegamenti oggetto della convenzione con Cin spa saranno garantite dal libero mercato. A seguito dell'attività istruttoria svolta dal Mit, si legge in una nota, è emerso infatti che sulle linee Napoli-Palermo (merci e passeggeri), Ravenna-Catania e Livorno-Cagliari (solo merci) la libera iniziativa economica è idonea a garantire le esigenze di servizio pubblico e non sussiste più la necessità di mantenere in vita misure di intervento pubblico.

I risultati preliminari del market test hanno invece dimostrato la necessità di continuare ad intervenire per garantire lo svolgimento dei servizi sulla linea di collegamento con le isole Tremiti e sulla linea Civitavecchia-Cagliari-Arbatax, dove permangono condizioni di fallimento di mercato. Le relative procedure di gara dei contratti di servizio saranno bandite in tempi brevi, in modo da aggiudicare i servizi entro i termini previsti dalla legge di proroga.

Per le altre linee di collegamento sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare il modello migliore di gestione delle esigenze di servizio pubblico. Entro il 15 dicembre il Mit invierà gli esiti definitivi dell'indagine alla Commissione Europea, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.