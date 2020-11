Manovra: Di Maio, 'patrimoniale inaccettabile, sempre stato contrario'

30 novembre 2020 a

a

a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - La proposta di una patrimoniale per fronteggiare la crisi che incalza è "inaccettabile", tanto che "ero già contrario in 'tempi di pace'". Lo dice il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, ospite del 'Maurizio Costanzo Show'.

Qualcuno, sottolinea, "ha sempre voglia di scatenare una guerra sociale. Se vogliamo uscire da questa crisi le tasse vanno ridotte e soprattutto non bisogna mai dire agli italiani di voler toccare i loro patrimoni perché in questo momento sono preoccupati per le loro famiglie, i loro figli e perché non hanno questi patrimoni spropositati che possono mettere a disposizione del Paese".