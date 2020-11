Ostia: Federica Angeli, 'contenta ma reato è prescritto, giustizia ha perso'**

30 novembre 2020 a

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il reato è ormai prescritto, quindi la giustizia ha perso. Un anno di carcere in primo grado dopo 7 anni e mezzo di lotta sono il fallimento della giustizia. Io sono comunque contenta di aver superato la paura del clan Spada e di averlo trascinato in un'aula di tribunale". A scriverlo su Twitter è Federica Angeli, commentando la notizia della condanna di Armando Spada ad un anno di carcere per le minacce di morte nei suoi confronti.

"C'è poco da gioire di fronte a un reato prescritto -ribadisce la giornalista in un tweet successivo- Comunque andiamo avanti...anche perché indietro non si può tornare".