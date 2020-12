Bruno Editore lancia Alex D'Alessandro e Luca Losco, Proteggiti Dalle Crisi Finanziarie: il Bestseller su come investire in tempi di crisi

01 dicembre 2020 a

(Milano 1 dicembre 2020) - Milano, 01.12.2020 – Il nostro, si sa, è un Paese di grandi risparmiatori. Secondo i dati della Banca d'Italia, i risparmi delle famiglie italiane hanno superato quota 1.000 miliardi nel mese di settembre. A dimostrazione quindi che, con l'arrivo della pandemia, questa tendenza si è andata ancor di più consolidando. Una cosa è certa. A fronte di questo incredibile dato, tenere fermi i propri risparmi non è la scelta migliore nel lungo periodo a causa della perdita del potere d'acquisto di anno in anno.

Per tutti coloro che desiderano investire nei mercati finanziari anche in momenti di crisi, esce oggi il libro di Alex D'Alessandro e Luca Losco “PROTEGGITI DALLE CRISI FINANZIARIE. Come Affrontare In Modo Vincente Le Oscillazioni Di Mercato Su Risparmi e Patrimoni” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori vanno a condividere con i propri lettori le stesse strategie che permetteranno loro di investire con successo il proprio capitale, in maniera tranquilla e consapevole, generando profitti di lungo periodo.

“Il nostro libro è una vera guida pratica in grado di rispondere a tutte le esigenze che un investitore si trova ad affrontare quando decide di investire il proprio patrimonio finanziario” afferma Alex D'Alessandro, co-autore del libro. “Attraverso un linguaggio semplice e lineare vengono illustrate le caratteristiche dei vari strumenti finanziari. A partire da quelli più comuni e conosciuti come le azioni e le obbligazioni, arrivando poi a strumenti più evoluti e sofisticati come i fondi comuni d'investimento di diritto estero, alle strategie ESG e infine a strumenti che investono sull'economia reale nel mondo delle PMI innovative e delle start-up. Non mancano infine esempi concreti di errori che quasi sempre i risparmiatori inconsapevoli commettono per la paura di perdere soldi e che magari li portano a distruggere i risparmi di una vita”.

Secondo gli autori, il modo più efficace per proteggere al meglio i propri risparmi sta proprio nell'affidarsi a professionisti esperti in investimenti finanziari, capaci di affiancare il risparmiatore nella gestione del proprio patrimonio o dei propri risparmi.

“È facilmente identificabile, agli occhi del risparmiatore, la differenza tra un consulente specializzato in investimenti finanziari e un classico impiegato di banca.” afferma Luca Losco, co-autore del libro “Nel primo caso, si verrà a creare con il professionista un rapporto di fiducia basato sul raggiungimento di obiettivi finanziari personalizzati. Nel secondo caso, invece, il risparmiatore si troverà di fronte ad un collocatore di prodotti che non riuscirà mai a fornire lo stesso supporto e le stesse competenze in ambito finanziario. Ecco perché affidarsi alla persona giusta è fondamentale, in un'ottica di lungo periodo.”

“L'obiettivo di questo libro è fin troppo chiaro: educare gli investitori a livello finanziario in maniera tale da renderli più consapevoli degli strumenti a cui affidarsi e delle relative strategie di investimento” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Non c'è dubbio che tale consapevolezza può essere veicolata solo ed unicamente da veri professionisti di settore. Persone non solo estremamente competenti, ma anche capaci di guidare i clienti ad affrontare con metodo ogni tipo di scenario avverso. Solo in questo modo le oscillazioni negative del mercato non verranno vissute come minaccia, bensì come una vera opportunità di investimento”.

“Abbiamo scoperto Giacomo Bruno grazie all'efficacia del suo marketing. La sua storia di successo ci ha talmente incuriosito da fare la sua conoscenza e realizzare insieme un progetto fantastico come questo libro” concludono gli autori. “Bruno Editore è un must nel mondo degli ebook e del self publishing. L'esperienza condivisa non ha fatto altro che confermare le nostre aspettative in quanto il servizio, l'assistenza e l'attenzione riservataci è stata impeccabile, professionale e a 360 gradi per realizzare un qualcosa per noi straordinario”.

Alex D'Alessandro nasce il 4 Marzo 1981 e si laurea in economia e commercio nel 2003 con 110/110. Da oltre 15 anni opera nel mondo del private banking e del wealth management. È iscritto all'AIPD (associazione italiana private banking) e all'ALBO OCF (albo dei consulenti finanziari). Dal 2014 ad oggi è in Banca Generali, divisione Private Banking e si occupa della gestione dei grandi patrimoni di clienti ad elevato standing (patrimoni > 5 mln).

Luca Losco nasce il 2 agosto 1980. Dopo essersi laureato in giurisprudenza consegue un master nella scuola di specializzazione per le professioni legali e finanziarie. Lavora nel mondo del private banking da 15 anni, di cui 10 presso Banca Monte dei Paschi di Siena e dal 2015 presso Banca Generali prima come professional financial planner e dal 2018 nella divisione Private Banking, ed è iscritto all'ALBO OCF (albo dei consulenti finanziari). Si occupa della gestione di clienti istituzionali e privati ad alto standing.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa "il papà degli ebook" per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice

