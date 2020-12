Coronavirus: S&P, in 2020 Pil -7,2%, minore impatto lockdown seconda ondata

01 dicembre 2020 a

Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - - Nel 2020 l'economia della zona euro dovrebbe contrarsi del 7,2% prima di rimbalzare del 4,8% il prossimo anno, un risultato condizionato dai nuovi lockdown legati alla seconda ondata, "chiusure che - sebbene molto meno stringenti rispetto a quelle di marzo e aprile - hanno interrotto la ripresa in atto". Lo sottolinea l'agenzia S&P che ribadisce come per la ripartenza attesa nel 2021 "sarà essenziale estendere e coordinare il sostegno alle politiche fiscali e monetarie" mentre la Banca Centrale Europea sarà 'obbligata' "a mantenere i tassi di interesse a livelli bassi più a lungo e ad estendere i suoi acquisti di asset fino alla fine del 2021, dato che è improbabile che le pressioni inflazionistiche riemergano prima del 2023".

Commentando la reazione di imprese e mercati al nuovo scenario S&P Global Ratings definisce "improbabile" che la seconda ondata di contagi "sia dirompente per l'economia della zona euro come la prima" dato che "le aziende hanno imparato a operare meglio" in situazioni di crisi.

Inoltre - si spiega - i recenti annunci su vaccini hanno avuto effetti tranquillizzanti e la seconda ondata potrebbe addirittura aver già raggiunto il picco.