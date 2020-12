Lidl, a Natale 500mila euro a 100 associazioni benefiche

01 dicembre 2020 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Lidl Italia, catena di supermercati presente nel nostro Paese con più di 660 punti vendita, ha deciso di devolvere in beneficenza, ad enti ed associazioni caritative dislocate su tutto il territorio, il budget stanziato per l'organizzazione delle tradizionali cene di Natale aziendali per i suoi oltre 17.500 collaboratori, integrandolo fino a 500mila euro.

Con questa scelta, l'azienda trasforma quindi un momento di convivialità, che quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non si sarebbe potuto svolgere, in un gesto solidale. Sono stati proprio gli oltre 17.500 collaboratori dell'azienda, coinvolti nell'iniziativa, a decidere a quale associazione locale donare la propria cena di Natale: un modo per essere più vicini alla propria comunità.

Quest'attività si inserisce nel più ampio piano di solidarietà messo in atto da Lidl Italia in questi mesi. Da inizio emergenza ad oggi, infatti, l'azienda ha già effettuato una donazione di 500mila euro all'ospedale Sacco di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oltre ad aver devoluto prodotti alimentari di prima necessità per un totale di oltre 70 tonnellate di cibo cui si aggiungono anche prodotti per la detergenza.

"Con questo gesto di solidarietà vogliamo offrire un contributo concreto ad enti e associazioni benefiche che operano nel nostro Paese, affinché possano portare avanti le preziose attività che svolgono per sostenere chi è in difficoltà - spiega Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia - Alla luce del periodo delicato che stiamo vivendo, crediamo che quest'anno la solidarietà sia più importante che mai, e siamo dunque molto orgogliosi di aiutare numerose associazioni nel prosieguo delle loro nobili iniziative. Ringrazio tutti i collaboratori di Lidl Italia che hanno immediatamente colto lo spirito dell'iniziativa e si sono fin da subito dimostrati favorevoli a trasformare la propria cena aziendale in un grande gesto di solidarietà".