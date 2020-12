Safe_expression: Kaspersky e KRAKATAU presentano una collezione di capi unici e personalizzati con la vostra “impronta digitale”

01 dicembre 2020 a

Esprimere sé stessi, oggi, non consiste solo nel mostrare la propria individualità attraverso gli abiti indossati o l'aspetto fisico, ma anche attraverso ciò che viene fatto online. Sono molti, infatti, gli utenti che utilizzano i nuovi media per condividere le proprie opinioni e convinzioni. Come si può, quindi, creare la propria identità digitale ed esprimersi liberamente permettendo alla propria personalità di rimanere unica e al sicuro? Per aumentare la consapevolezza dell'importanza della privacy e della libertà di espressione personale, Kaspersky e il brand internazionale di abbigliamento tecnico KRAKATAU hanno lanciato una collezione di capi che possono essere personalizzati con l'impronta digitale di chi li acquista. La collezione si chiama Safe_expression.

Internet e i servizi online ci offrono diverse opportunità per condividere le nostre opinioni e per connetterci con altre persone in tutto il mondo. Proprio per questo è importante che sia un luogo sicuro in cui è consentito agli utenti di potersi esprimere liberamente. Oggi, permettere alle persone di esprimere liberamente le proprie opinioni in modo sicuro non è certamente un compito banale. Kaspersky si impegna a proteggere i dati unici delle persone e mira a creare delle opportunità affinché le persone possano esprimersi in modo sicuro.

L'esclusiva collezione progettata con KRAKATAU consente di creare un capo in grado di esaltare la personalità unica di chi lo indossa e di rivelare qual è il livello di sicurezza della propria privacy. I capi possono essere personalizzati con l'impronta digitale dei singoli utenti che li acquistano. Rispondendo ad alcune semplici domande, che verranno rivolte da uno speciale chat bot in merito al comportamento tenuto online e alle abitudini rispetto alla privacy, verrà realizzata un'impronta unica. La stampa verrà realizzata con algoritmi unici che analizzano i problemi di privacy degli utenti. Più l'utente è attento alla propria privacy, più complessa o armoniosa sarà la stampa.

"Esprimere la propria individualità è sempre stato un aspetto importante per le persone e oggi, grazie al digitale, abbiamo molte più opportunità di farlo. Le persone possono creare un cambiamento positivo nel mondo attraverso la condivisione delle proprie storie e di ciò che rappresentano. Ma è anche importante che l'espressione della nostra individualità sia al sicuro, poiché ognuno di noi è unico e i dati che condividiamo online sono altamente personali e preziosi. È quindi fondamentale per tutti noi sapere come proteggerli", ha commentato Andrew Winton, Vice President of Global Marketing di Kaspersky. "Con questa collezione creata insieme a KRAKATAU vogliamo parlare di privacy e sicurezza legando questi concetti alla moda e spiegando come il vostro modo di esprimere voi stessi possa rimanere unico e protetto".

"Quello che ci è piaciuto particolarmente di questa idea di collaborazione è l'elemento creativo Do It Yourself, dove le persone possono personalizzare gli abiti in base alla loro personalità. Inoltre, la personalizzazione non si basa sulle emozioni delle persone, ma su come usano i loro dispositivi e le loro abitudini digitali, cosa molto importante nel mondo digitale di oggi. Alla fine, la sicurezza è diventata il tema chiave della collezione dimostrando come sia possibile mantenere i propri dati al sicuro online ma anche come gli articoli proposti nella collezione proteggano anche dalle dure condizioni climatiche del mondo reale", ha commentato il team di KRAKATAU.

La collezione limited edition Safe_expression utilizza tecnologie sperimentali e contiene t-shirt, felpe e giacche nei colori nero e verde neon. I capi della collezione sono realizzati in tessuto isolante riciclato Repreve e membrana con rivestimento idrorepellente. Ogni capo si presenta con un design minimalista che rende chiara l'idea alla base della collezione, ovvero quella di creare un capo personalizzato con la propria impronta digitale direttamente online attraverso il

