Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Non ho mai richiesto nulla per i clienti di 'Casaleggio associati' a eletti o governanti del Movimento 5 Stelle, mantenendo sempre una distinzione netta tra le due realtà". Lo puntualizza in un lungo post su Facebook Davide Casaleggio.