01 dicembre 2020

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Tra le bufale del giorno del 'Riformista' mi tocca anche segnalare che non ho mai partecipato a riunioni governative per definire la Finanziaria. L'unico contributo pubblico che ho dato quest anno é la ricerca sul futuro dell'Italia post Covid realizzato con l'Associazione Gianroberto Casaleggio". Lo puntualizza in un lungo post su Facebook Davide Casaleggio.