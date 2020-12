Digitale: Censis, cambio di passo con lockdown, 75% ha usato internet**

01 dicembre 2020 a

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Durante l'emergenza sanitaria l'Italia ha fatto un significativo salto in avanti nella domanda di digitale a cominciare dal fatto che il 75% della popolazione adulta ha utilizzato Internet con regolarità. Nel complesso si può stimare che quasi 43 milioni di persone maggiorenni (e tra queste almeno 3 milioni di nuovi utenti) siano rimaste in contatto con i loro amici e parenti grazie ai sistemi di videochiamata che utilizzano Internet. E' quanto emerge da ‘Rapporto sulla trasformazione digitale dell'Italia' elaborato dal Censis in collaborazione con il Centro Studi Tim, in base al quale l'uso più intenso dei servizi digitali porterebbe l'Italia ad un balzo in avanti di sei posizioni rispetto al 25° posto del Digital Economy and Society Index 2020 - Desi (dati giugno 2019).