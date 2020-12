SEAT lancia la versione elettrica del suo grande SUV mentre la Tarraco e-HYBRID entra in produzione

01 dicembre 2020 a

- La Tarraco e-HYBRID firmata SEAT è il 3° modello elettrico della gamma del marchio, che va ad unirsi alla SEAT Leon e-HYBRID, disponibile sia a 5 porte che nella versione Sportstourer, e alla SEAT Mii electric

- Questa nuova pietra miliare nel piano di passaggio all'elettrico di SEAT sarà disponibile in commercio nel primo trimestre del 2021

MARTORELL, Spagna, 1 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- SEAT continua ad ampliare la propria gamma di veicoli elettrici, con la SEAT Tarraco e-HYBRID che entra in produzione questa settimana. La versione ibrida plug-in del fiore all'occhiello del marchio offre una potenza massima di 245 PS (180 kW), caratteristica che ne fa la Tarraco più potente mai prodotta. Non solo fornisce potenza, grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, ma può anche percorrere fino a 49 km (58 km in NEDC) in modalità completamente elettrica. Inoltre, utilizzando sia motori elettrici che a benzina, la SEAT Tarraco e-HYBRID può raggiungere i 720 km.

"SEAT continua il suo progetto di passaggio all'elettrico trasformando la propria offerta in futuro più sostenibile, con l'introduzione del terzo modello elettrico: la SEAT Tarraco e-HYBRID" ha dichiarato Wayne Griffiths, Presidente di SEAT. "La versione elettrica del nostro grande SUV porta gli ibridi plug-in in un nuovo segmento, dimostra il nostro impegno nei confronti della tecnologia e ci avvicina all'obiettivo di rendere i veicoli elettrici accessibili a tutti".

245 PS. Autonomia in modalità solo elettrica fino a 49 km in WLTP. 730 km in totale.

Il sistema ibrido plug-in della SEAT Tarraco e-HYBRID combina un motore a benzina TSI da 150 PS (110 kW) da 1,4 litri, un motore elettrico da 115 PS (85 kW), una batteria agli ioni di litio da 13 kWh e una trasmissione DSG a sei velocità; la configurazione offre 245 PS (180 kW) di potenza e 400 Nm di coppia.

Grazie al gruppo propulsore a combustione elettrica combinata, le emissioni di CO2 sono comprese tra 37 e 46,4 g/km mentre utilizza tra 1,6 e 2,0 litri di carburante per percorrere 100 km secondo il ciclo di prova ufficiale di WLTP.

La SEAT Tarraco e-HYBRID sarà disponibile in versione da 5 posti, Xcellence e FR, consentendo ai clienti di soddisfare in modo più specifico le loro esigenze.

Progettata e sviluppata a Barcellona presso la sede SEAT di Martorell, la SEAT Tarraco e-HYBRID entra in produzione questa settimana a Wolfsburg.

