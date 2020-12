Casa: Tecnocasa, con Covid si guarda a spazi esterni e al di fuori dai confini cittadini (2)

01 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - In alcune province delle metropoli iniziano a registrarsi più richieste da parte di chi vive in città per ricercare soluzioni più ampie. Ad esempio a Roma gli affiliati Tecnocasa e Tecnorete ci segnalano richieste nella zona dei Castelli Romani in paesi come Velletri, Lanuvio, Genzano e Campoleone. Richieste anche per Pomezia. Anche a nord della capitale ci segnalano richieste e Monterotondo, Sacrofano, Campagnano. In provincia di Torino si registrano richieste abbastanza diffuse sia in prima sia in seconda cintura per l'acquisto di spazi più ampi o con giardino. Abbiamo anche notato una buona tenuta dei valori in alcune periferie delle metropoli tra cui Milano: i prezzi più contenuti hanno consentito l'acquisto di metrature più ampie. Da Milano si registrano anche richieste a Monza, Legnano e in generale nella prima cintura della città.

Uno spostamento, in parte, dettato anche dalla necessità di acquistare laddove i prezzi sono più contenuti e c'è più disponibilità di metrature più ampie, di case con giardino, di case di nuova costruzione e di soluzioni indipendenti. Infatti è aumentata anche la percentuale di chi acquista queste ultime tipologie.